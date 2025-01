Chelsea Green quiere que Matt Cardona regrese a WWE

En abril de 2020 el por ese entonces Zack Ryder fue despedido de la WWE.

Desde ese entonces cayó Ryder y voló Matt Cardona.

Convirtiéndose así en la sensación del bloque en el circuito independiente, en otro caso de reinvención de un ex luchador de la gran e.

Pues bien.

Su esposa, Chelsea Green, lo quiere devuelta en la empresa de lucha profesional que todo el mundo conoce.

►«Más que cualquier otra cosa que pudiera desear para mi carrera».

En entrevista con Casual Conversations with the Classic, titulada: «Chelsea Green On Women’s US Title, Matt Cardona, Kelly Kelly, Tough Enough, Acting, Vancouver & More», Green declaró lo siguiente.

«Quiero ver a Matt en WWE, honestamente, más que cualquier otra cosa que pudiera desear para mi carrera. Siento culpa porque, en primer lugar, él me apoya como nadie. Está tan feliz por mí. Ve todo lo que hago, está en los shows cuando gano campeonatos. Pero al final del día, llego a casa y sé que este era su sueño. Bromeo contigo sobre el hecho de que busqué en Google cómo ser una diva de la WWE, pero él no lo hizo. Literalmente nació queriendo ser una superestrella de la WWE. Así que realmente quiero que regrese y tenga ese cierre final, ese desenlace que se merece tanto. Estuvo en WWE durante muchísimo tiempo. Creo que los fanáticos también lo quieren. No quiero hablar por nadie, pero recibo muchas preguntas como: ‘¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresa?’ Dios, me encantaría, de verdad, verlo de regreso«.

Curiosamente, tanto Cardona como Green fueron despedidos de la WWE, pero, sí recontrataron a Green.

Tal vez Cardona asome su cabeza en Royal Rumble, que es el evento especial de los regresos por antonomasia en la WWE.