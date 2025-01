Chelsea Green quiere incursionar en la actuación

La nueva Campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, logró hacer historia en el pasado mes de diciembre en Saturday Night’s Main Event cuando derrotó a Michin para ganar el mencionado título, y en el reciente WWE SmackDown volvió a derrotarla en su primera defensa titular.

► Chelsea Green tiene planes fuera de la lucha libre profesional

Chelsea Green se ha ganado el respeto de los fanáticos, quienes han quedado encantados con su personaje de ruda y de sus segmentos cómicos, mostrándonos una faceta que no muchos se dan el lujo de tener.

Durante una entrevista reciente con The Wrestling Classic, la campeona de los Estados Unidos expresó su interés en actuar, al mismo tiempo que reveló en qué competencia de telerrealidad está tratando de participar.

«Realmente me encanta actuar y es por eso que he caído en esta especie de comodidad con la WWE. Me encanta el trabajo de personajes y me encanta diseccionar personajes y tratar de averiguar los por qué: por qué hacen las cosas, por qué se mueven, por qué actúan de esta manera. Entonces, creo que la actuación definitivamente será mi próximo paso. Creo que se entrelazará con la WWE. Espero que se entrelaza, quiero quedarme en la WWE tanto tiempo como pueda, pero quién sabe qué va a pasar. En este momento, estoy presionando para ‘Dancing with the Stars'»

En el 2020, Green estuvo en la industria cinematográfica cuando interpretó el papel de Alexa en la película de ciencia ficción «Parallel Minds», y también protagonizó otras dos películas: Chokeslam y Last Date. Si bien no es mucho, aún tiene tiempo para incursionar en el mundo de la actuación, en el que algunas Superestrellas han podido formar parte tras darse a conocer en WWE, ya sea de forma esporádica o a tiempo completo, como The Rock o John Cena,