Chelsea Green quiere estar en WrestleMania 42

Durante el episodio del 7 de febrero de AAA en FOX vimos a Chelsea Green con una bota ortopédica durante un segmento que tuvo vía FaceTime tras bastidores, con lo cual no pudo defender junto a Ethan Page el Campeonato de relevos mixtos AAA. La Hiedra tomó su lugar en el combate, pero el dúo no pudo retener los títulos, y Lola Vice y Mr. Iguana se coronaron como los nuevos monarcas. Luego, se reveló que la lesión de la ex Campeona de los Estados Unidos era más grave de lo previsto y continúa usando la bota.

► Chelsea Green continúa con su recuperación

Chelsea Green ofreció recientemente una actualización sobre su recuperación en el podcast Beyond the Belt el 11 de marzo de 2026, luego que le preguntaran sobre su estado a medida que la WWE se adentra en la temporada de WrestleMania. La ex Campeona de los Estados Unidos aclaró que, si bien el tobillo todavía le molesta, el proceso de curación va por buen camino, y afirmó que no planea perderse Wrestlemania 42.

«¡Todo está genial! Tengo mucho dolor de tobillo, pero estamos haciendo un gran progreso, lo cual creo que es genial y necesario, especialmente de cara a la temporada de WrestleMania, ¡No puedo perderme WrestleMania! ¡Es increíble!«.

Ahora, con WrestleMania 42 a la vuelta de la esquina, los últimos comentarios de Green sugieren que se está esforzando al máximo para asegurarse de que la lesión no la aleje de los reflectores; no obstante, es posible que no vaya a involucrarse físicamente en el ring porque tampoco ha tenido mucha actividad en pantallas. Aún así, la ex Campeona de los Estados Unidos se mantiene optimista, y es posible que los fanáticos puedan, al menos, verla tras bastidores o en los diferentes eventos que se llevan a cabo durante le fin de semana de WrestleMania.