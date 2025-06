Chelsea Green quería luchar con la nariz rota

La ex campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, se encontraba lidiando con una fractura de nariz tras ser impactada por un 619 de Zelina Vega durante su último combate en Backlash. Evidentemente, no luchó por varias semanas tras aquel combate aunque pero sí ha aparecido en televisión usando una máscara protectora.

► Chelsea Green tuvo sinusitis y no pudo luchar

Según un informe reciente de Fightful Select, Chelsea Green se perdió el episodio del 13 de junio de WWE SmackDown debido a una infección sinusal que empeoró tanto que le provocó pérdida de audición y la envió a urgencias. La WWE ocultó su ausencia con una imagen en pantalla que afirmaba que no estaba en el recinto para el espectáculo, y aunque muchos creían que se debía a la fractura que sufrió, la razón fue evidentemente otra.

Precisamente, la ex Campeona de los Estados Unidos ya se estaba recuperando de una fractura de nariz que la obligaba a usar una mascarilla protectoraen televisión, y la misma fuente mencionó que, a pesar de dicha lesión, estaba dispuesta a competir e incluso estaba programada para una lucha de Queen of the Ring hace un par de semanas, pero no lo hizo debido a la infección sinusal y fue reemplazada por Alba Fyre.

«Green, de hecho, no viajó al espectáculo, ya que había estado lidiando con una infección sinusal que le provocó pérdida de audición y la envió a urgencias. Esta infección no estaba relacionada con la fractura de nariz.»

Afortunadamente, el problema de salud de Chelsea Green no la alejó por mucho tiempo y la luchadora se recuperó rápidamente para aparecer en el episodio de SmackDown de la semana siguiente. Actualmente, ya ha vuelto a luchar y sigue portando su mascarilla, aprovechando al máximo para esta situación para su personaje.