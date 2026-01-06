Chelsea Green: «Si le preguntan a mi madre…»

Chelsea Green habla sobre ser ella misma en WWE, la serie WWE Unreal de Netflix, haber perdido el Campeonato de Estados Unidos y mucho más.
► En palabras de Chelsea Green
WWE Unreal y la temporada 2
«Realmente no sabría decir cómo es “volver”, porque nunca dejamos de grabar. Simplemente seguimos filmando, así que todo fluye directamente hacia la temporada 2. Siempre hay cámaras en WWE. No es solo Unreal: hay equipos de redes sociales, digitales y documentales por todas partes. Para nosotros eso ya es algo normal».
Mostrarse tal y como es ante el público
«No me preocupaba demasiado cómo me verían, porque soy muy auténtica en redes sociales. Pero cuando salió la primera temporada de Unreal y vi que mucha gente cambió su opinión sobre mí, entendí que sí marca una diferencia. Es una plataforma enorme para que los fans conozcan quiénes somos de verdad, hasta el fondo, y eso también da un poco de miedo, porque el cariño y el rechazo del público siempre van y vienen».
Su personaje en WWE
«Si le preguntas a mi madre, te dirá que no hay ninguna diferencia entre mi personaje y yo. Para mí sí la hay, pero los mejores personajes son versiones de ti misma llevadas al máximo. Por eso la gente conecta: ven rasgos que reconocen en otras personas o incluso en ellos mismos. Ya fuera siendo el “hot mess” o una especie de “Karen”, la gente se identificaba porque todos han conocido a alguien así en su vida».
La llegada de WWE a Netflix
«Me parece increíble estar en Netflix, sobre todo porque ahora toda mi familia en Canadá, Reino Unido y en todo el mundo puede verme sin complicaciones. Antes tenía que explicar a cada uno dónde podía ver WWE en su país. Ahora es muy simple: está en Netflix».
Su combate con Giulia y la pérdida del campeonato
«Tengo suerte de conservar el pelo después de ese combate. Cojeaba de las dos piernas. Fue el combate de estilo japonés más duro que he tenido jamás. Aunque me considero la mejor primera, cuarta y última campeona, tengo que reconocerlo: Giulia me dio una paliza».
Su futuro en 2026
«No sé qué viene ahora, así que vamos a manifestarlo juntos. Perder un título para la mayoría es motivación; para mí significa un día libre. Sigo siendo Campeona Mundial Mixta en Parejas AAA, así que seguimos en territorio de campeones. Me encantaría quitarle el título a Jade, viajar más por el mundo o simplemente disfrutar un poco más este año».
El regreso de Matt Cardona a WWE
«Llevábamos cinco años esperando este momento. Yo trabajé muy duro para volver, pero él trabajó el doble. La gran pregunta era cómo presentar a Matt Cardona sin borrar lo que fue Zack Ryder, porque muchos fans solo conocen esa etapa. Es emocionante más que nervioso; ahora el Universo WWE va a descubrir quién es realmente Matt Cardona».
John Cena y su retiro
«Fue muy abrumador emocionalmente. No soy de llorar, pero se me escapó una lágrima. John hizo muchísimo por la lucha libre en 2025: elevó a mucha gente y ayudó a mejorar el estatus de muchos talentos. Todo el mundo debería agradecerle lo que hizo este último año».
Lo que muestra WWE Unreal
«WWE tiene algo para todo el mundo. Unreal muestra todo lo que hay detrás de esa magia que ven cada lunes, martes y viernes. ¿Por qué no querrías correr la cortina y ver cómo se crea esa magia?».
