Chelsea Green podría estar de regreso a WWE

Chelsea Green y Deonna Purrazzo son las actuales Campeonas de Parejas Knockouts, luchando bajo el equipo VXT, pero la primera de ellas no esté bajo contrato actualmente con IMPACT!, lo cual fue informado hace un par de meses. Evidentemente, esto no es nada raro, si tomamos lo que está ocurriendo con The Good Brothers, quienes regresaron a WWE hace un par de semanas, pero que estaban compitiendo sin contrato en NJPW.

► Chelsea Green se habría despedido de Impact Wrestling

Chelsea Green fue participante de la edición 2015 de WWE Tough Enough, culminando en cuarto lugar; no obstante, recibió un contrato para trabajar en NXT en el 2018 y dos años después fue llamada a SmackDown, pero se fracturó la muñeca durante su noche de estreno. Meses después fue despedida como parte de los recortes presupuestarios, y un tiempo después, fue a luchar a Impact y ROH.

Según informes de PW Insider, parece que los funcionarios de la WWE tenían un gran interés en traer de vuelta a Chelsea Green a la compañía a principios de este mes, y estos rumores podrían confirmarse luego de que también la misma fuente revelara que Green filmó un video de despedida con su compañera de VXT, Deonna Purrazzo, durante la última serie de grabaciones que pronto saldrá en televisión.

Aunque su regreso no es oficial, existe la creencia de que Green seguirá apareciendo regularmente en Impact Wrestling, a menos que WWE le ofreciera un contrato. Sin embargo, habrá que esperar si se dará o no este regreso en el futuro, ya que con Triple H no se sabe, teniendo en cuenta de que ya ha traído de vuelta a varias Superestrellas que habían sido despedidas en el régimen anterior.