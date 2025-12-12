Chelsea Green: «¿Penta? Esa fue mi mejor decisión»

Muchos dudan del nivel luchístico de Chelsea Green, actual Campeona de Estados Unidos en WWE y Campeona Mundial de Parejas Mixtas en AAA. Pero ella tiene una respuesta a esas dudas desde hace siete años.

► Pentagon Dark vs Reklusa en Lucha Underground

El 10 de octubre de 2018 la extinta promotora Lucha Underground emitió Spiders And Skeletons, el episodio 18 de su temporada 4, en el cual ella, entonces Reklusa, se enfrentó a Penta, entonces Pentagon Dark.

Reklusa (Chelsea Green) vs Pentagon Dark

Lucha Underground S4 Ep18

🎶: BRON- Benny the Butcher@ImChelseaGreen @PENTAELZEROM pic.twitter.com/hsCP9LeAQ6 — Travis🗡️🇵🇸 (@ROS3PL4NT) October 3, 2024

Durante su reciente aparición en Insight with Chris Van Vliet, Chelsea recordó aquella ocasión:

“La mejor decisión que tomé en mi vida fue ese combate. Porque ahora, cuando alguien dice que soy mala luchando, otra persona responde: ‘¿Pero viste el combate con Penta?’ Y yo estoy como: sí, sí, ese combate de 2018. Él literalmente luchó solo. Míralo otra vez, literalmente luchó solo. Pero bueno, me desvío del tema. Él es increíble, y yo también.”