Chelsea Green no volvería pronto a WWE

Los regresos en WWE continuarán, no lo duden. Una dinámica que corre el riesgo de asemejarse a la de las contrataciones de AEW; parece que los gigantes de la escena estadounidense continúan empeñados en acaparar a todos los talentos posibles.

Concretamente, ayer recogimos la noticia de que Triple H busca reforzar su división femenil, y días atrás se habló de una luchadora, Chelsea Green, que tenía muchas posibilidades de ser uno de esos refuerzos, luego de una estancia en la empresa lastrada por las lesiones.

Y es que según se filtró de las más recientes grabaciones de Impact Wrestling, Green filmó un vídeo de despedida junto a su compañera de VXT, Deonna Purrazzo, quien también podría volver a la «Gran W». Hecho, sin embargo, no necesariamente revelador, pues Green no tiene contrato con la otrora TNA.

Ahora, las esperanzas de los seguidores de Green que desean volver a verla por WWE quedan trastocadas. Según lo más reciente que publica Fightful, Green revela a este medio que nadie de WWE la ha contactado ni le ha sugerido interés por recontratarla, exponiendo que continúa en NWA y que tiene fechas cerradas en la escena independiente hasta marzo de 2023.

Green es una habitual de NWA, al igual que de Impact, pero hasta ahora no teníamos constancia de que hubiese firmado contrato con la empresa de Billy Corgan. Este sábado 12 de noviembre, Green competirá en Hard Times 3 por el Campeonato Mundial Femenil NWA ante Kamille (monarca del cetro) y KiLynn King.

Mientras, sólo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para observar que más allá de NWA e Impact, Green está bastante solicitada.

📢 ANNOUNCEMENT: At #HardTimes3 (🎟 https://t.co/meHyYpnlKi) Chelsea Green is cashing in the title shot she won from Angelina Love on #NWAPowerrr to make the Women's World Title Match a TRIPLE-THREAT!@Kamille_brick 🆚️ @KiLynnKing 🆚️ @ImChelseaGreen pic.twitter.com/tCKHC2yG71