Chelsea Green no quiere estancarse en una misma rivalidad

Chelsea Green está en medio de una rivalidad con Zelina Vega, quien en Backlash le arrebató el Campeonato Femenil de los Estados Unidos. Si bien no ha luchado por tener todavía una nariz fracturada, pero sus compañeras Piper Niven y Alba Fyre han hecho el trabajo por ella mientras se recupera. No obstante, muchos fanáticos piensan que esta rivalidad se está extendiendo demasiado.

► Chelsea Green se pone del lado de los fanáticos

Durante una reciente aparición en el podcast Lightweights, la ex Campeona de los Estados Unidos WWE habló con franqueza sobre la pérdida de su título, la reacción de los fans y por qué no tiene prisa por volver a meterse en otra rivalidad para recuperarlo, afirmando que no le interesa alargar demasiado sus historias luego de lo que sucedió en su rivalidad con Michin.

«Todavía no lo he resuelto. No he decidido si hemos terminado. No quiero repetir las mismas cosas hasta la saciedad. Y siento que con el título, es muy fácil aferrarse a las mismas rivalidades».

«Sabes, los fans nos vieron a Michin y a mí peleando durante, creo, demasiado tiempo. Y creo que ya no quieren más de mí y de Zelina. Y no quiero forzar la situación.»

«No quiero que se aburran de ese campeonato, ¿sabes? Quiero que se emocionen por lo que viene con el título».

Chelsea Green se sinceró en esta ocasión y pareció expresar la voz de los fanáticos en relación a cuando pueden perder el interés en una rivalidad que se está alargando demasiado. En todo caso, la ex Campeona de los Estados Unidos trata de hacer todo lo que está a su alcance para poder brillar, incluso estando lesionada.