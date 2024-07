Chelsea Green: «No puedo controlar a Triple H…»

Si eres fanático de Chelsea Green estarás contento por lo bien que le está yendo en estos momentos a la Superestrella de WWE. Además, lo cual también es una consecuencia de ello, en SÚPER LUCHAS no estamos dejando de hablar de ella: desde sus palabras sobre lo que la gente no sabe de su amiga Rhea Ripley hasta su deseo de que se cree un título femenil secundario pasando por las rivales que quiere en TNA y STARDOM o que estaba devastada por su ascenso a SmackDown.

► Chelsea Green de la creatividad de WWE

Ahora, continuando con más sobre la ex Campeona de Parejas, ¿está obteniendo todo lo que quiere de la creatividad de WWE? Por ello le preguntaron recientemente -antes de Money in the Bank, donde no pudo ganar la lucha de escaleras por el maletín- en Wrestling with Freddie.

«Bueno, definitivamente soy una de esas personas que en el momento en que hago algo que quiero hacer, ya estoy pensando en lo siguiente. Siempre he sido así, no puedo disfrutar algo. Solo necesito establecer otra meta. Y quiero decir, obviamente, ahora mismo se acerca Money in the Bank. Por supuesto, quiero ganar Money in the Bank en la tierra natal, frente a todos mis amigos y familiares.

«Pero para mí, cuando me despidieron de WWE, realmente me enseñó que el trabajo no es todo, y por eso empecé a diversificarme y hacer otras cosas, probar mis habilidades de improvisación y de actuación, conseguir un agente y ponerme en el mercado de diferentes maneras. Así que creo que ahora, todas mis metas están fuera de la lucha libre porque lo que tenga que ser en la lucha libre, será.

«No puedo controlar cómo me programan Triple H o los escritores. No importa cuánto me animen ustedes. Si no quieren que gane Money in the Bank, si no quieren que vaya a Wrestlemania, no me tendrán allí. Y así es como es. Y no puedes desvelarte por eso. Todo lo que puedes hacer, y estoy segura de que mi esposo les ha dicho esto antes, es que hay tres cosas que puedes controlar: tu apariencia, cómo te vistes y cómo actúas.

«Así que salgo allí. Tengo un nuevo equipo cada semana, me presento con una sonrisa en la cara, tenga mucha ansiedad o no, y hago lo mejor que puedo. Entonces, mis metas ahora están mucho más allá de la lucha libre; son metas de estilo de vida, metas familiares y cosas por el estilo.»