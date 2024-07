Chelsea Green: «No necesito ser Bianca Belair»

En los últimos días, en SÚPER LUCHAS, no estamos dejando de hablar de Chelsea Green: desde sus palabras sobre lo que la gente no sabe de su amiga Rhea Ripley hasta su deseo de que se cree un título femenil secundario pasando por las rivales que quiere en TNA y STARDOM o que estaba devastada por su ascenso a SmackDown.

► El personaje de Chelsea Green

Esta vez recogemos sus recientes declaraciones sobre su personaje, Bianca Belair y Tiffany Stratton, la luchadora que curiosamente ganó el combate de escaleras por el maletín de Money in the Bank en el Premium Live Event homónimo en el que muchos fans querían que Chelsea saliera victoriosa:

«Lo intenté», dijo ella en The Masked Man Show cuando se le preguntó si se veía haciendo más acrobacias en sus combates, al estilo de Sol Ruca vs. Kelani Jordan. «Me metí en el ring en el Performance Center, aprendí a hacer el moonsault de pie. Lo intenté. Al final del día, lo que me ha llevado hasta donde estoy es mi trabajo de personaje. Convertirme en el personaje más ridículo y extravagante que puedo ser. Funcionó en IMPACT, funcionó en Lucha Underground, y funciona aquí. ¿Por qué arreglar algo que no está roto? Hay muchas personas que pueden hacer volteretas.

«No necesito ser Bianca (Belair). Creo que la combinación perfecta de todo eso, ahora mismo, es Tiffany (Stratton). Todos estamos viendo que Tiffany está incursionando en el trabajo de personaje mientras también hace volteretas y cosas llamativas. Al final del día, en WWE, por eso lo vemos. Nos vemos reflejados en alguien en ese ring. Ya sea por el tamaño, el color de nuestra piel, nuestros orígenes, la forma en que trabajamos. Alguien puede hacer una voltereta. Alguien puede pararse y hacer expresiones faciales. Me pagan por hacerlo. Me encanta. Si alguien se identifica con eso, me hace feliz».