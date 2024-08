Chelsea Green: «Money in the Bank me traumatizó»

No son combates que se vean todos los días por varios motivos pero a lo largo de sus 10 años de carrera en el pro wrestling la Superestrella de WWE Chelsea Green únicamente participó en dos luchas de escaleras. La primera fue en su etapa anterior en la compañía durante el programa de NXT del 8 de abril de 2020 cuando fue una de las integrantes del choque para determinar a una nueva retadora al Campeonato Femenil el cual ganaría IYO SKY para posteriormente ganar el título en TakeOver: In Your House.

► Chelsea Green en Money in the Bank

La segunda ocurrió en el evento premium Money in the Bank 2024 cuando intentó sin éxito hacerse con el maletín que contiene un contrato para luchar en cualquier momento por un cinturón; en esta ocasión, la ganadora fue Tiffany Stratton, que todavía no ha cobrado su oportunidad, aunque sí se ha hecho mejor amiga a Nia Jax, la nueva Campeona WWE. Pero volvamos a Chelsea Green para recoger sus recientes declaraciones en BCP+ acerca de su miedo a las alturas y este tipo de enfrentamientos:

«Lo que pensaba en ese momento era: ‘Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Nunca debí haber subido esta escalera. Sabía que esto iba a pasar.’ Sabía que no iba a terminar bien, y no superé mi miedo a las alturas. Ahora tengo un trauma por eso. Así que esperemos a ver qué sucede en el próximo Money in the Bank. No lo sé.»

Ya no en 2025 sino que está por ver qué sigue para Chelsea Green en adelante. Si aprovecha la popularidad entre los fanáticos, cómo avanza su relación con Piper Niven, si se acerca a un campeonato… ¿Qué te gustaría que pasará con la luchadora en los próximos meses?

