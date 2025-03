Chelsea Green: «Mick Foley apoyó mi homenaje»

Durante el episodio de WWE SmackDown del 7 de marzo, Chelsea Green rindió homenaje a Cactus Jack en su defensa del Campeonato de Estados Unidos ante Michin en una Street Fight.

La luchadora acudió a la reciente carrera Pennzoil 400 de NASCAR y le contó a Adrián Hernández de Unlikely que a Mick Foley le pareció bien el tributo a su personaje:

«Probablemente ya lo sabes si has seguido mi carrera, que una cosa que hago es lanzarme de cabeza a todo, ya sea mi atuendo, el personaje, la historia, la rivalidad, lo que sea. Así que sabía que al entrar en esta Street Fight tenía que hacerla especial, y no estaba segura de cómo. Estuve jugando con la idea de, ¿es un look? ¿Estoy trayendo algo de vuelta que sea nostálgico para los fans? Así fue como llegué a Mick Foley. Me encanta Mick Foley. He tenido una gran relación con él durante los últimos diez años. Así que le envié un mensaje y le dije: ‘¿Qué te parecería si, no solo me vistiera como Cactus Jack, sino que también saliera con una camiseta que fuera una parodia, una interpretación de la camiseta con la que saliste en su momento?’ A él le encantó, fue muy amable, y supe que esa era la decisión correcta, especialmente estando en Philly con los lazos de ECW, los lazos hardcore. Creo que él fue la persona perfecta para hacer eso, y de alguna manera nos estamos ayudando mutuamente. Yo le estoy recordando a la gente lo increíble que era, y él está compartiendo mis fotos y mi camiseta. Es lo mejor. Siento que Mick Foley es una de esas personas, cuando dicen que no quieres conocer a tus héroes o ídolos, eso no existe con Mick Foley. Es tan increíble como te lo imaginas.

«Yo me pongo en el lugar de los fans, y trato de entrar en la mentalidad de, ‘¿Qué quieren ver los fans?’ A los fans no les importa si salgo con colores específicos. Tal vez les importe si llevo una camiseta de los Eagles en Philly, pero eso no resuena con todo WWE. Solo resuena con las personas en la audiencia, en Philly, y siempre trato de pensar, ¿cómo hago para que todo el Universo WWE hable de esto? No solo eso, si estoy en backstage y la gente se detiene a decirme, mis compañeros de trabajo se detienen a decirme lo increíble que está este atuendo, hice mi trabajo. Siempre trato de meterme en la mente de los fans, pero es difícil, y también estoy aprendiendo sobre la marcha. La gente me dice en Twitter y en redes sociales si hice algo bien o mal. Gracias a Dios eso estuvo bien [risas].»