Chelsea Green: «Me siento mal por mi oponente»

La actual y primera Campeona de Estados Unidos Chelsea Green explica por qué los roles tradicionales de babyface y heel no funcionan en 2025 en WWE. Habla, en una reciente entrevista con The Law, de ella misma y de que los fanáticos la han estado apoyando a pesar de comportarse como una villana contra luchadoras que deberían ser quienes recibieran ese cariño.

Embed from Getty Images

► De heels y babyfaces

“Al principio no fue un desafío. Cuando me emparejaron con Sonya [Deville], sentí que estaba bien. A medida que evolucionó hacia un rol más de comedia y diversión, y cuando me pusieron con Piper [Niven], fue cuando se volvió un poco más difícil. He notado que se ha hecho más complicado semana tras semana. Ahora, en este punto, los fans son tan inteligentes. Lo siento, pero no puedes decirle a los fans cómo deben reaccionar. Si han decidido que les gusta alguien, o si han visto a alguien trabajar duro y poner sangre, sudor y lágrimas en esta industria, simplemente no te van a abuchear. Recibí un pequeño abucheo rápido el otro día cuando dije algo sobre Piper en mi discurso de inauguración. Fue interesante, fue algo pequeño.

Embed from Getty Images

En realidad, me siento peor por mi oponente. No se trata necesariamente de mí, sino de que mi oponente no está recibiendo la reacción que merece como babyface. Eso me hace sentir incómoda. Porque, como una ex babyface, no me gustaría estar en esa posición. Ahí es donde tengo problemas. Es donde he hablado con los escritores: ‘¿Cómo podemos escribir algo que quizás moleste un poco al público y podamos girar esto a nuestro favor?’ Pero al final del día, el Universo WWE y los fans de la lucha libre profesional en general son inteligentes. Son inteligentes y quieren lo que quieren. Les dimos lo que querían, y eso fue tenerme como campeona. Ahora no estoy segura de cómo podemos revertir eso.

Embed from Getty Images

A todos les encanta una historia de underdog. ¿A quién no? Al final del día, tengo que decir que, como fanática también, no necesariamente me encanta ver a este humano perfecto con un cuerpo perfecto, equipo perfecto y discurso perfecto salir y vencer a un villano que, en realidad, no es perfecto. Hay algo como… ‘meh’ en eso. Creo que al ver estos cambios de villanos a héroes, tal vez sea el camino que debemos seguir, ¿sabes? Tal vez los villanos sean los súper humanos perfectamente arreglados. Porque eso no es lo que los fans ven en sí mismos. Eso no es lo que los fans piensan cuando se sientan y dicen: ‘Oh, yo podría ser esa persona.’ No es realista. Algunas de las personas en WWE son súper humanas.”

Embed from Getty Images