Chelsea Green: «He hablado con Nikki Bella…»

La primera y actual Campeona de Estados Unidos de WWE, Chelsea Green, juega con la idea de tener un combate con la miembro del Salón de la Fama Nikki Bella.

Antes de pasar a sus declaraciones, es interesante recordar que no hace mucho la hermana de Brie Bella la mencionaba entre sus posibles rivales deseadas:

«Si miro algo de inmediato, como lo que Chelsea Green ha estado publicando en redes sociales sobre las Divas y lo que ha dicho en entrevistas, eso me llama la atención de inmediato. ‘Hmm, ha estado hablando de las Divas últimamente.’ Algo así sería realmente divertido. Chelsea, por supuesto«.

► Ya han hablado

Ahora atendamos a las palabras de la «Hot Mess» sobre la «Fearless» en una reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro:

«He hablado con Nikki Bella. Siento que… mira, hemos tenido una amistad durante años, y tal vez ahora sea el momento de subir al ring y enfrentarnos cara a cara. ¡No lo sé! WrestleMania en Las Vegas es algo muy especial, porque creo que cualquier cosa podría pasar. En este momento realmente no lo sabemos, estamos en el camino hacia WrestleMania. No sabemos hacia dónde irá esto ni qué historias se van a desarrollar. Siento que la gente lo quiere. Entonces, ¿deberíamos darles lo que quieren?

«Se ve increíble. Ha sido una mujer clave en la evolución de la división femenina y en el movimiento ‘Give Divas a Chance’. ¡Fue una pionera! Así que creo que tenerla de vuelta es, en realidad, una gran ganancia para la división femenina. Quiero decir, ¿puedes imaginar si el 19 o 20 de abril viéramos a Nikki Bella en Las Vegas, en el escenario más grande de todos? Yo la estaría viendo como fan, ya sea que estuviera en el ring con ella o no».