Chelsea Green: «Estoy viviendo mi mejor vida»

La Superestrella de WWE Chelsea Green habla de ser la primera Campeona de Estados Unidos, de su vida en pareja con Matt Cardona, o de Vanessa Hudgens. Todo ello camino a lo que sea que sigue para ella en SmackDown durante una reciente entrevista con Scott Fishman de TV Insider. Aún no se sabe si la «Hot Mess» va a encontrar un hueco para defender el título en Elimination Chamber.

– La campeona inaugural

«Personalmente, por supuesto, este es el punto más alto de mi carrera. Estoy viviendo mi mejor vida. Estoy viviendo mi sueño. En un panorama más amplio, se trata de las mujeres en los deportes. El deporte femenino ha sido increíble en 2024 y entrando en 2025. Realmente es un honor ser la primera de la historia. La inaugural. Espero estar haciendo justicia a este título».

– Celebrando la coronación en Disneylandia

«Fue muy divertido. Matt me consiguió dos pares de orejas con temática americana. Quiero decir, ¿qué puede ser mejor que Disney y WWE? Soy una chica de las atracciones. Soy una chica de las montañas rusas. Me encantan las montañas rusas».

– Una comedia que recuerda a ‘Satuday Night Live’

«Estoy de acuerdo. Definitivamente, en mi lista de deseos está presentar SNL. Me encanta. Sé que soy muy autocrítica, y de ahí viene mi humor. Es muy divertido poner eso en palabras y acción en el ring para hacer reír a la gente en el escenario más grande de todos«.

– ¿De dónde le viene la inspiración?

«Mi estilo en el ring es improvisación. Así me muevo y actúo en el ring, pero cuando escribo promos, siempre tomo inspiración. Cuando veo películas y programas de televisión, siempre estoy anotando cosas. Cuando la gente me dice cosas en redes sociales, ya sean comentarios desagradables o lo que sea, si es gracioso, lo anoto. Si puedo decirlo en voz alta y me hace reír, es divertido».

– Vanessa Hudgens

«Es una locura, como… ¿qué es la vida? Estoy aquí contigo hablando sobre ser la primera Campeona de los Estados Unidos. Y tengo a Vanessa Hudgens en mis DMs. ¿Qué es la vida?».

– La vida en pareja

«Es difícil, pero al final del día, cuando amas lo que haces, no es un trabajo. Él siente lo mismo. Nos encanta salir, hacer lo nuestro y volver a nuestro pequeño oasis que es nuestro hogar«.

– Piper Niven

«Es increíble porque hemos viajado por el mundo juntas. Vivimos en Japón juntas. Hemos estado por todas partes. Así que ahora estar aquí juntas, llamar a WWE nuestro hogar y hacer equipo, no podría haber pedido una mejor compañera«.

– ¿Qué espera de su reinado?

«Me encantaría llevar este título hasta WrestleMania y más allá. Quiero llevarlo de vacaciones a una playa tropical y tomarme una piña colada. El mundo es mío».