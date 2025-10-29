Chelsea Green estaría en WWE al menos hasta 2030

La luchadora Chelsea Green vivió a lo largo de los años no pocos altibajos en la WWE, los cuales incluyeron tener que salir de la compañía. Pero de un tiempo a esta parte está completamente asentada como Superestrella, ya sea que tenga más o menos presencia en las historias, programas y eventos. A destacar que hizo historia como la primera Campeona de Estados Unidos.

► El contrato de Chelsea Green con WWE

Hace unos cuantos meses reportábamos aquí en SuperLuchas que la «Hot Mess» había renovado su contrato antes de que expirara este mismo año 2025. Entonces no teníamos conocimiento de la longitud del nuevo acuerdo pero ha surgido nueva información de la mano de nuestros compañeros de Fightful:

“WWE se acercó a Green mucho antes de que su contrato anterior expirara, y ambas partes llegaron a un nuevo acuerdo en enero. Fuentes de WWE confirmaron que el nuevo contrato es por cinco años, extendiendo su vínculo hasta el año 2030.”

Al Universo WWE todavía le queda mucho tiempo para seguir viendo a Chelsea Green. ¿Y qué será lo próximo? Recientemente, la guerrera revelaba su deseo de ser campeona en Lucha Libre AAA. Últimamente, no ha visto mucha acción pero es ambiciosa como pocas así que probablemente más pronto o más tarde encontrará nuevos éxitos.