Chelsea Green estaba devastada por su llegada a SmackDown

Después de pasar una buena temporada en Monday Night Raw, donde incluso consiguió el Campeonato Femenil de Parejas WWE, Chelsea Green junto con su compañera de equipo Piper Niven fueron trasladadas a WWE Smackdown durante el último Draft de la WWE. Esto impidió que Samantha Irvin pudiera realizar la presentación especial que hacía para Green, coreando su nombre de manera muy particular.

► Chelsea Green extraña las presentaciones de Samantha Irvin

Durante una entrevista reciente en Rock 95 Barrie Chelsea Green explicó que el salir de Monday Night Raw significaba que Samantha Irvin ya no podría anunciar de manera única su nombre durante su entrada, lo cual causó una sorpresa no tan agradable para la ex Campeona de Parejas WWE.

A pesar de mostrar su decepción por el hecho de que Samantha Irvin no esté en Smackdown para presentarla, Green admitió que Mike Rome intentó hacer una imitación de aquella presentación en su primera semana dentro de la marca azul y le encantó la forma en que la realizó, por lo que resultó un consuelo para ella.

«Samantha en realidad lo hizo sola y no lo escuché la primera vez. Y después de la segunda o tercera vez me di cuenta de que Twitter realmente estaba respondiendo, así que me aseguré de escucharlo y quiero decir, me encantó. Simplemente sentí que agregaba algo más a mí, algo a lo que la gente puede aferrarse y eso es lo divertido de la lucha libre… Estaba totalmente desconsolada, por eso lo cambié. Totalmente desconsolada, me pregunto cómo voy a salir y ser yo mismo si no tengo a Sam presentándome como la estrella que soy».