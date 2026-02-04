Chelsea Green, enojada por duros comentarios de Michael Hayes en WWE Unreal

En la temporada 2 de WWE Unreal, Michael Hayes, uno de los productos y trabajadores tras bambalinas más veteranos de WWE, y una de las manos derechas de Triple H, sorprendió con unas declaraciones en donde dijo que Chelsea Green era tan buena en lo que hacía, que lograba transmitir lo que los creativos querían incluso en un segmento de 30 segundos, lo cual era una gran ventaja porque, según sus palabras, no era una luchadora que mereciera estar más de unos pocos minutos por segmento o lucha en televisión.

Aunque fue un halago, en parte, principalmente, fue una forma de menosprecio. Y eso lo sabe muy bien Chelsea Green, quien respondió recientemente a estos comentarios revelando que está enojada, y con justa razón. Estas fueron sus palabras en una reciente entrevista con Radio Andy:

► Así expresó Chelsea Green su enojo por los incómodos comentarios de Michael Hayes acerca de su presencia en WWE

“Uno de los productores principales de WWE, su nombre es Michael Hayes, trabaja muy de cerca con nuestro jefe, Triple H. Básicamente, en WWE Unreal dijo: ‘Chelsea aprovecha al máximo su tiempo, así que no necesitamos darle 30 minutos; le damos 30 segundos y hace el mismo trabajo. Y eso es genial, porque ella no está hecha para estar aquí 30 minutos, no está hecha para ser la chica principal; está hecha para elevar a todas esas chicas para que estén en esa posición alta, para que sean estelares’.

«Es una locura, porque yo soy una persona consciente de mí misma, así que sé cuál es mi lugar en el tótem dentro de esta jerarquía falsa que es la lucha libre. Pero escucharlo de verdad, escuchar que me pusieron un techo, es distinto. No puedes evitar molestarte, sentirte un poco frustrada y bastante irritada por el hecho de que pensabas que tal vez existía la posibilidad de que ese techo no estuviera ahí, que quizá todo estaba en tu cabeza… y luego se confirma”, continuó.

“¿Y lo peor? Nunca me dijeron en la cara que yo tenía ese techo. En lugar de eso, me enteré a través de Unreal, temporada 2 en Netflix, igual que el resto de la gente. No me lo confirmaron a mí… ¡lo confirmaron en televisión nacional!”