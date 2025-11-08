Chelsea Green destrona a Giulia y se convierte en la nueva Campeona Femenil de Estados Unidos

En un combate intenso y con tintes de caos, Chelsea Green derrotó a Giulia para quedarse con el Campeonato Femenil de Estados Unidos. Acompañada por Alba Fyre, la canadiense aprovechó una distracción en el momento justo para arrebatarle el oro a la dominante campeona japonesa, quien contaba con el apoyo de Kiana James.

El combate arrancó con tensión: Chelsea abofeteó a Giulia, recibiendo un potente derechazo de respuesta. La campeona impuso su estilo físico con suplexes y rodillazos, pero Green se mantuvo astuta, buscando cada oportunidad para revertir. Cuando James intervino para atacar a Chelsea, Fyre apareció para igualar las condiciones, noqueando a Kiana con una superkick.

► Momentos claves

La intervención de Alba Fyre fue decisiva. Su ataque a Kiana James cambió por completo el curso del combate, dejando a Giulia vulnerable que se distrajo y terminó cayendo por el oportunismo de Chelsea. Con el árbitro distraído, Green selló su victoria con un roll-up que puso fin al reinado de la italojaponesa en una de las rivalidades más intensas del momento.

► ¿Qué pasará ahora?

Con su segunda conquista del Campeonato Femenil de Estados Unidos, Chelsea Green celebró junto a su grupo “The Beautiful Madness” y Ethan Page, ya que ahora Chelsea se convierte en doble campeona, pues también tiene en sus mano el Campeonato de Parejas Mixtos AAA

Aunque este es un gran logró, seguramente Giulia nos e quedará con las manos cruzadas y buscará revancha por lo sucedido.