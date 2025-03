Chelsea Green describe cómo sería su entrada perfecta en WWE

La entrada de una Superestrella de WWE no es una cuestión menor y la Campeona de Estados Unidos, Chelsea Green, sabe cómo sería la suya.

Embed from Getty Images

La luchadora acudió a la reciente carrera Pennzoil 400 de NASCAR, donde Adrián Hernández de Unlikely le preguntó si tiene un sueño en ese sentido:

«No he pensado en esto como la Campeona de los Estados Unidos. Me estás poniendo en aprietos, me encanta. Diré, primero que nada, que Cardi B tiene que cantar mi entrada. Tengo una gran canción de entrada, y siento que Cardi B sería la persona perfecta para cantarme mientras voy al ring.

Pero necesitamos todo lo icónico de América, y voy a necesitar un poco de tiempo para pensarlo. Pero sería yo vestida como la Estatua de la Libertad, escoltada quizá por más que solo mis dos agentes del Servicio Secreto, tal vez todo un escuadrón de mujeres con traje llevándome por la rampa. Y, por supuesto, necesitamos cosas típicamente americanas. Tenemos que tener grandes banderas. Tal vez un auto de NASCAR. Tiene que ser algo realmente americano. No hay más que decir.

Voy a hacer una lista, así cuando mi jefe me pregunte, sepa cómo responder a esa pregunta».