Chelsea Green defiende a Nia Jax de las críticas

Durante una lucha de triple amenaza que tuvo en juego el Campeonato Femenil WWE en el reciente SmackDown, Nia Jax empujó a Jade Cargill contra las escaleras de acero con tanta fuerza que le provocó un sangrado en su frente, que luego requirió de varios puntos de sutura. Afortunadamente, el combate pudo terminar con la victoria de Tiffany Stratton, pero no estuvo alejado de la polémica, ya que segundos antes la réferi detuvo la cuenta de tres a pesar de que Jax no había roto el conteo.

► Fanáticos piden el despido de Nia Jax

Nia Jax volvió a ser el centro de la controversia tras provocar la reciente afectación a Jade Cargill y fanáticos inundaron las redes sociales con indignación acusando a la samoana de imprudencia, afirmando que sigue poniendo en peligro a otras superestrellas, dado que no era la primera vez que se ve involucrada en algo similar. Aquí uno de los mensajes más fuertes:

«Si fuera Triple H, contrataría a Nia Jax cada semana y la haría comer todas las derrotas hasta que todas las mujeres de la compañía la hayan derrotado consecutivamente. Si no quiere, que la echen.

Lo que le hizo a Jade Cargill fue a propósito. ¡Ya basta!»

Obviamente, hay fanáticos que salieron en su defensa, y Chelsea Green también hizo lo propio en su cuenta de X, defenidendo a su compañera y afirmando que es una de las líderes en el vestidor.

«Que internet no sepa que Nia es una de las mejores es una gran farsa. Tenemos suerte de tenerla como líder del vestuario«.

En cuanto a Jade Cargill, la luchadora de SmackDown ya ha confirmado que se encuentra bien a pesar de lo fuerte del golpe. Con fortuna, solo requerirá de unos días de reposo y estará de vuelta a la acción.