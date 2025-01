Chelsea Green defiende a Matt Cardona: «Sí cambió el juego»

No hace muho, leíamos a Nic Nemeth recordando la importancia del show ‘Z! True Long Island Story’ de Matt Cardona:

“Ryder fue muy importante para el YouTube de WWE. El canal de YouTube llegó a un acuerdo con WWE, y la piedra angular del plan fue: ‘Necesitamos el show de YouTube de Zack Ryder, o no hay acuerdo con WWE en YouTube’«.

► Chelsea Green defiende a Matt Cardona

¿El ex Zack Ryder cambió el juego? Podría decirse eso mismo de aquella ocasión mencionada por el actual Campeón Mundial de TNA. O de cómo «The Indy God» ha sido clave para llevar a Game Changer Wrestling a nuevas alturas (el nombre de la promotora no podría ser más acertado). Pero no todos estarán de acuerdo, no todos creen que se deba hablar en tan grandes términos de las hazañas de Cardona.

Precisamente, abordamos esta cuestión de una manera interesante. Primero, con las recientes declaraciones del propio veterano en The Ariel Helwani Show. Segundo, con la respuesta de un fanático poniéndolo en duda. Y tercero con la respuesta de Chelsea Green, la presente Campeona de Estados Unidos de WWE, en defensa de su esposo y de sus logros en la lucha libre profesional.

«Si mi música sonara en el Royal Rumble… el lugar explotaría, el techo se vendría abajo, las redes sociales estallarían, vendería mercancía. Lo sé. Pero no me han ofrecido nada. Realmente creo que he cambiado el juego.»

«No, no lo has hecho. No has logrado nada para mejorar el panorama de la lucha libre. Nadie habla de Matt Cardona, nadie piensa en Matt Cardona. La única vez que te mencionan es cuando Cena besó a tu novia en pantalla mientras estabas en una silla de ruedas con flores en las manos. Llamarte un luchador de nivel B+ sería generoso. Cierra la boca y mira a tu esposa los viernes por la noche».

«El hecho de que te pongas así porque alguien habla bien de sí mismo, cree en sí mismo y sabe lo que vale… Sácate la cabeza del trasero y date cuenta de que revolucionó la lucha libre profesional usando las redes sociales. SOLO ESO cambió el juego. Deja el teclado. Sube con tu mamá y come la cena que te preparó. No me hagas avergonzarte».

