Chelsea Green cierra su OnlyFans: ¿Regresará a WWE?

Desde octubre de este año, uno de los nombres que rápidamente salió a la luz como el de una de las personas que Triple H quería volver a contratar de forma más rápida fue el nombre de Chelsea Green, quien en ese entonces, se encontraba bajo contrato con Impact Wrestling.

Sin embargo, para finalizar noviembre, la luchadora sorprendió a todos al anunciar su salida de Impact, lo cual la dejaba con la puerta abierta para retornar a WWE cuando quisiera. Parecía como que esto ya no iba a ocurrir, sin embargo, recientemente acaba de surgir una nueva pista que revive el rumor de que Green regresará a WWE.

► Chelsea Green no va más con su OnlyFans, ¿buscará volver a WWE?

Y es que, el día de hoy, Green decidió eliminar su cuenta oficial en OnlyFans, plataforma para adultos. Ya tampoco hay referencia alguna al link de su antiguo perfil en ninguna de sus redes sociales. Esto ha hecho especular a los fanáticos, que Green está preparándose para su regreso a WWE, y no quiere tener problemas con la empresa.

Esto, después de que la empresa despidiera a Rose por publicar imágenes y videos subidos de tono en la plataforma FanTime, que funciona similar a OnlyFans. Recordemos que, cuando regresó a WWE, Scarlett Bordeaux tuvo activo durante un mes su OnlyFans y luego, lo eliminó.

WWE no quiere que sus Superestrellas generen y vendan contenido para adultos, aunque ni Bordeaux ni Green posteaban imágenes como las de Rose, solamente en lencería. Pero, como ya lo ha analizado y explicado aquí nuestro compañero de SÚPER LUCHAS, Juan Carlos Reneo, a la compañía no le molesta tanto la publicación de este contenido ni las posibles quejas de sus patrocinadores, sino que les molesta más el hecho de que las Superestrellas no compartan una parte de su ganancia con ellos.

De hecho, cuando una Superestrella tiene una participación extra, como por ejemplo, aparecer en una película o, recientemente, cuando Xavier Woods fue presentador del ya desaparecido canal de televisión gamer G4, estos luchadores tienen que darle un porcentaje de lo que ganen a WWE. Cualquier actualización en torno al posible regreso de Green a WWE la estaremos publicando al instante.