Chelsea Green aún no tiene marca asignada en WWE

Chelsea Green hizo su retorno a la WWE durante el Royal Rumble femenil 2023, aunque no tuvo una buena actuación en el encordado ya que estuvo apenas unos segundos antes de que Rhea Ripley la eliminara. A semana seguida, la ex Impact volvió a aparecer en la programación de WWE, pero realmente se ha hecho notar más por los segmentos tras bastidores; de hecho, en el Monday Night Raw de la semana pasada fue masacrada por Asuka, por lo que los resultados simplemente no le acompañan.

► Chelsea Green ha aparecido en Raw y SmackDown

El director de contenido de WWE, Triple H, ha realizado algunos cambios positivos en el producto desde que ganó poder en la empresa, trayendo a numerosas estrellas que fueron despedidas en el régimen anterior, incluyendo a Chelsea Green.

Tras su presencia en Royal Rumble, Chelsea Green ha aparecido en ambas marcas, tanto en segmentos tras bastidores como en el ring, enfocando su atención en Adam Pearce a quien regularmente amenaza con “hablar con sus superiores”.

Dicho esto, muchos se preguntan a qué marca específica ha sido asignada la ex Impact, y hemos podido notar en el sitio oficial de WWE que aún no aparece una marca específica para ella, como sí ocurre con otras Superestrellas, por lo que podríamos decir que se trataría de una “agente libre” y es de presumir de que esto podría ser parte de lo que debemos esperar de su personaje actual. Habrá que estar atentos a cuando se concrete de manera definitiva una marca para ella, o bien tocará esperar en el siguiente WWE Draft.