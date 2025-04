Chelsea Green agradece la segunda oportunidad que WWE le dio

En enero de 2023, Chelsea Green regresó oficialmente a la WWE como participante sorpresa en el Royal Rumble Femenil de ese año. Casi dos meses después, logro convertirse en la primera Campeona de los Estados Unidos, aunque recientemente perdió el título ante Zelina Vega, dejando su récord en 131 días.

► Chelsea Green fue despedida tras su estreno en el elenco principal

Chelsea Green se encuentra actualmente en su segunda etapa en la promoción, que evidentemente fue mucho mejor que la primera, misma que finalizó debido a su lesión y a un recorte personal debido a la pandemia de COVID-19. Durante una reciente aparición en «Click and Tell», la ex Campeona de los Estados Unidos explicó que es consciente de que podría perder su trabajo en la WWE en un instante (como fue en su primera etapa) y que los momentos difíciles la han fortalecido.

«Después de ser despedida del trabajo de mis sueños una y otra vez, me pregunto: ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? He sobrevivido. La historia no me impactaría como lo hace. Mi energía no sería la misma, porque probablemente sentiría que me deben todo, en lugar de sentir que estoy trabajando y nadie me debe nada, y que pueden despedirme en cualquier momento. Vivo con esa mentalidad ahora: nadie me debe nada. Le van a dar algo a la chica que está a mi lado, a alguien que acaba de llegar, y no a mí, y llevo diez años haciendo esto. Y así es la vida. Así es el mundo del espectáculo, cariño. No recibes todo lo que mereces. Y pienso… sí, no creo que este viaje fuera tan dulce como lo es ahora si no hubiera pasado por todo eso.»

«Fue como si… se me rompiera el corazón al saber que esta era mi oportunidad. Y a veces en la lucha libre, simplemente no hay segundas oportunidades, ¿verdad? Simplemente no las hay. Y, de hecho, no las tuve; me despidieron después de esto».

Recordemos que Green había sido ascendida al elenco principal después de pasar dos años en NXT, pero sufrió una lesión en su mano durante su combate de estreno, y no volvió a aparecer ya que fue finalmente despedida.