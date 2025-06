«WWE debió despedirme»: Chelsea Green admite culpa

Cuando hacer historia como la primera Campeona de Estados Unidos o ser una Superestrella WWE popular era inimaginable, Chelsea Green lo intentó y fue despedida. La actual es en realidad la segunda etapa de la luchadora en la empresa más grande de la industria. La primera, dejando a un lado pruebas y momentos en 2014 y 2015, comenzó en 2018 y terminó en 2021. Un tiempo que estuvo marcado por las lesiones y del que ciertamente no quedó nada para el recuerdo.

Y eso es culpa suya. Al menos en parte, ella no aclara este punto en su reciente entrevista con Joe Vulpis en el pódcast Lightweights. Pero sí reconoce que no tuvo la mejor actitud en aquella época de su carrera -pasó la mayor parte del tiempo en NXT pero también luchó en Friday Night SmackDown y Monday Night Raw– y que ello fue debido al éxito que había tenido previamente en la lucha libre profesional.

«Creo que pasé demasiado tiempo en el circuito independiente, así que cuando llegué a NXT, iba en contra del sistema. Estaba luchando contra él… Y estaba tan aferrada a mi forma de hacer las cosas que no quería que nadie la cambiara. Me sentía con derecho, porque ya había sido campeona mundial. Así que pensaba: ‘¿Por qué tengo que cambiar? Ustedes me contrataron. Sabían lo que estaban obteniendo.