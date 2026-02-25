Chelsea Green: A 9 años de la mejor boda luchística

El 23 de febrero de 2017, ocurrió la mejor boda del mundo de la lucha libre profesional, en su historia. Ocurrió en un episodio de Impact!, de la empresa TNA Wrestling, y es considerada tanto por muchos fans como por muchos críticos y analistas de lucha libre, como una de las bodas más controvertidas y locas de la lucha libre profesional.

► La boda más loca y recordada de la lucha libre: Laurel Van Ness ( Chelsea Green ) y Braxon Sutter

Así mismo, es la boda más recordada. Se trata de la boda de la luchadora Laurel Van Ness, interpretada por la hoy Superestrella WWE, Chelsea Green. Green debutó en TNA bajo su nombre Chelsea en enero de 2016, luego de debutar en 2014 en el circuito independiente de su natal Canadá y de tener gran experiencia luchando en empresas femeniles como STARDOM en Japón y en Estados Unidos.

No tuvo muchas apariciones televisivas, pero sí impresionó a todos en TNA, por lo que para junio de 2016 firmó contra to oficialmentecon TNA y debutó como villana el 29 de septiembre de ese año, bajo el nuevo nombre y personaje de Lauren Van Ness, una chica fiestera y alocada. En su debut, venció a la veterana Madison Rayne.

El 20 de octubre, Van Ness atacó a Allie, quien años después fuera conocida como The Bunny en AEW. Van Ness venció a Allie esa lucha y así ocurrió la semana siguiente, solo que Allie ganó dicho combate.

A finales de 2016, Van Ness empezó una relación con Braxton Sutter. Y ambos tuvieron su boda en el episodio del 23 de febrero de 2017.

Laurel Van Ness estaba en una facción liderada por María Kanellis. María obligó a Braxton Sutter (quien después fue conocido como The Blade en AEW) a casarse con Laurel como forma de torturarlo a él y a su interés romántico real en la storyline: Allie (también antes conocida como Cherry Bomb).

Era una boda forzada, parte de un triángulo amoroso con drama, chantajes y manipulación. La boda se celebró en el ring con toda la pompa: Laurel entró como vestida de blanco, con velo y todo el paquete.

Parecía que iba a ser una ceremonia normal… pero no. Braxton Sutter llegó al altar a regañadientes.

Durante los votos, Braxton se rebeló. Rechazó a Laurel y declaró públicamente su amor por Allie. Dejó a Laurel plantada en el altar, lo que destruyó la boda.

El segmento terminó en caos total: peleas, interferencias y Laurel quedando humillada. Laurel se volvió completamente loca tras el rechazo.

Así las cosas, tras esta gran decepción amorosa, el personaje de Laurel Van Ness realmente enloqueció y Laurel pasó meses usando el vestido de novia roto, obsesionada con la humillación.

Eventualmente, ganó el Campeonato de las Knockouts y su personaje «loca» duró un buen tiempo.

Dos datos curiosos: Sutter y Allie están casados en la vida real. Y el personaje de Laurel loca, en cierta forma, inspiró al de «Timeless» Toni Storm (cuando Toni empezó con su personaje, era muy parecido al de Van Ness en su etapa de loca).

Además, aquí un listado de otras bodas interesantes en la lucha libre, que sí se llevaron a cabo, muchas con final feliz:

«Macho Man» Randy Savage y Miss Elizabeth Evento: SummerSlam 1991 (WWE). La boda más icónica de la historia de la lucha. Aunque ya estaban casados en la vida real, la ceremonia en el ring fue un gran momento romántico (sin caos inmediato).

Uncle Elmer y Joyce Evento: Saturday Night’s Main Event II (1985, WWE). Una boda real (no storyline) transmitida en TV, una de las primeras en la era moderna.

Triple H y Stephanie McMahon Evento: Raw (1999, storyline «Backlash» buildup). Triple H «secuestra» y casa a una Stephanie inconsciente en una capilla drive-thru. Uno de los momentos más controvertidos de la Attitude Era.

Edge y Lita Evento: Raw (2005). Boda en vivo que terminó en caos con interferencia de Matt Hardy y otros.

Kane y Lita Evento: Raw (2004). Lita se casa con Kane para proteger a Matt Hardy; termina en drama y traición.

Billy Gunn y Chuck Palumbo Evento: Raw (2002). La famosa «commitment ceremony» (no boda legal) que fue parte de una storyline de comedia/controversia.