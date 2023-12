Chelsea Green ha formado equipo con Carmella antes de su embarazo y Sonya Deville antes de su lesión, y actualmente lo hace con Piper Niven, con quien era Campeona de Parejas hasta la semana pasada, cuando fueron destronadas por Katana Chance y Kayden Carter en WWE RAW. Claramente, son tres luchadoras distintas, pero, ¿qué tienen de diferente cuando te unes a ellas como dupla? The Hot Mess lo explica en su reciente entrevista en Love Wrestling.

► Carmella, Sonya Deville y Piper Niven

«Incluso antes de esas dos, estuve con Carmella antes de que quedara embarazada de Dimitri. Fue toda una experiencia, como un pequeño grupo de chicas malas con dos personajes muy atractivos estéticamente. Después, pasé a Sonya, donde realmente no sabíamos cómo encajaríamos juntas. Sabíamos que teníamos que hacerlo funcionar, simplemente no sabíamos cómo. Al final del día, creo que lo que nos unió fue el hecho de que compartíamos una historia y la conciencia de que teníamos que hacer que esto funcionara, porque es nuestro sueño. Luego, después de que Sonya resultara lesionada, lo cual fue desgarrador para ambas, tuve que seguir adelante. Me había acercado mucho a ella, y era como mi refugio en el trabajo en este nuevo entorno.

«Después fue cuando me dijeron que estaría con Piper. Lo que mucha gente no sabe es que en realidad viví en Japón con Piper y luchamos juntas en STARDOM. Así que ya teníamos una historia y una amistad. De las tres, esa fue probablemente la transición más fácil. Sin embargo, no somos la misma luchadora, no somos la misma persona. Eso es algo que se ha visto día tras día en el ring, tratando de mejorar. Incluso en Des Moines, Iowa, no estábamos en la misma sintonía. Puede que hayamos perdido los títulos, pero eso no significa que no los recuperemos. ¿Quién sabe? Tal vez, yendo al Royal Rumble de este año, ahora cuento con Piper como apoyo, y eso podría influir en algo allí. No lo sé, dependiendo de en qué posición estemos».