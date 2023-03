El segundo y tercer nombres revelado para ser incluidos al Salón de la Fama Indie de Game Changer Wrestling son Cheeleader Melissa y Jimmy Jacobs.

► Reconocida la carrera de “The Future Legend”

Será el 2 de abril cuando se efectúe la ceremonia de Inducción en The Millenium Biltmore Hotel en Los Ángeles, California, durante el fin de semana de WrestleMania. El Salón de la Fama Indie reconoce a los talentos independientes del circuito independiente estadounidense desde el año pasado. Dentro de la generación 2022 se distinguieron a LuFisto, Tracy Smothers, Jerry Lynn, Homicide, Ruckus y Dave Prazak.

En el caso de Cheerleader Melissa, será el promotor y HOF Indie, Dave Prazak quien la induzca. La veterana gladiadora debutó en 1999 convirtiéndose en una destacada figura femenina en la década de 2000, laborando en empresas como Shimmer, NCW Femmes Fatales, ChickFight, APW, Stardom, entre otras. Fue dos veces campeona individual de Shimmer y en una ocasión del título de parejas de la misma empresa.

Dentro de la serie Lucha Underground caracterizó a Mariposa y en TNA hizo el personaje Raisha Saeed, mánager de Awesome Kong. En 2013 fue reconocida como la número uno del listados de las mejores 50 luchadoras según PWI.

► Mr. Undercard será distinguido

Jimmy Jacobs es el tercer exaltado al Salón de la Fama Indie, y en la ceremonia, será Alex Shelley el encargado de inducirlo.

Al igual que Cheerleader Melissa, Jacobs debutó en 1999 en empresas independientes del área de Michigan. Posteriormente ingresaría a IWA Mid-South, donde permaneció hasta 2005, cuando ingresó a tiempo completo a Ring of Honor. En dicha empresa fue parte de The Age of the Fall, al lado de Tyler Black (a.k.a Seth Rollings). En ROH conquistó en cinco ocasiones el Campeonato de Parejas; también en PWG fue monarca de esa categoría al lado de Tyler Black.

En 2015 fue parte del área creativa de WWE, puesto en el que permaneció dos años hasta que fue despedido cuando el Bullet Club invadió RAW (en realidad solo llegaron hasta las inmediaciones del Citizens Business Bank Arena, horas antes de la grabación del programa) y Jacobs se tomó foto con ellos. A partir de ese mismo año, Jimmy Jacobs labora como productor creativo en Impact Wrestling. Eventualmente, Jimmy Jacobs continúa luchando en eventos independientes.