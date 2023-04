“[…] Toda esta familia trabajó muy, muy duro para llevar ese nombre a donde estaba, y estamos cansados de que la gente lo prostituya en cierto sentido y lo use para su beneficio. Entonces, Rey Mysterio, lamento que nadie sepa quién es Rey Mysterio Sr., y lamento que tengas que unirte a la familia Guerrero, y estamos un poco cansados ​​de eso. Así que gracias por mantener vivo el nombre de Eddie, gracias por mantener vivo el nombre de Guerrero, pero no te necesitamos, estamos bien”.

Cuando leemos las palabras de arriba, pronunciadas por Chavo Guerrero, pensamos que tienen que ser una broma pues no se entiende a qué vendría un ataque tal a Rey Mysterio de una de las personas más cercanas a él no solo en la lucha libre profesional sino en la vida. No obstante, el sobrino de Eddie Guerrero no lo ha aclarado hasta unas horas después, cuando realizó las publicaciones en redes sociales que leemos a continuación. Admite que únicamente estaba jugando a ser rudo. Y esto tiene mucho más sentido. No cabe duda de que sabe como hacerlo.

If @reymysterio is really mentioning the Guerrero name only in tribute ¬ to line his own pockets with cash, maybe he’ll donate some of that money to charity,or even better,how about to Eddie’s daughters.That will show myself &the fans that hes not prostituting the family name

— Chavo Guerrero jr. (@mexwarrior) April 25, 2023