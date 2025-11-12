Chavo Guerrero renovó con WWE y tendrá rol en AAA

La alianza de WWE y Lucha Libre AAA está a pleno rendimiento. Sin ir más lejos, durante el último episodio de Monday Night Raw, el actual Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, se encaró y tuvo un combate con la leyenda viviente John Cena, quien le arrebató el Campeonato Intercontinental.

► Chavo Guerrero, entre WWE y AAA

Y durante una reciente entrevista Chavo Guerrero hace una interesante revelación:

“Acabo de volver a firmar con WWE. Estoy colaborando y ayudando con su show de AAA”.

“AAA es increíble, siempre lo fue. La Lucha Libre es de donde proviene mi familia. Así que tengo un gran amor por la Lucha Libre, y ver ahora a AAA bajo el paraguas de WWE es algo realmente genial.”

Chavo también habló sobre el presente de Dominik:

“Él siempre quiso ser un Guerrero. Su padre es Rey Mysterio, uno de los mejores de todos los tiempos, pero él quería ser como los Guerreros. Así que es bastante genial verlo realmente intentar seguir esos pasos y usar algunas de las mentir, hacer trampa y robar, las ‘Guerrero-adas’. Es muy divertido verlo.”