Chavo Guerrero: “Eddie pensaba retirarse antes de fallecer”

El miembro del Salón de la Fama WWE, Eddie Guerrero, siempre será considerado como uno de los mejores luchadores profesionales que jamás se haya pisado un ring, y su desafortunado fallecimiento sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos para muchos, dejando un vacío que nadie ha podido llenar incluso ahora.

► Eddie Guerrero contemplaba pasar más tiempo con su familia

Hacia el final de su carrera, Eddie Guerrero se reinventó a sí mismo y finalmente se convirtió en el Campeón WWE después de vencer a Brock Lesnar en No Way Out 2004, aunque perdería el título meses después, pero siguió manteniéndose relevante hasta el día de su sorpresivo fallecimiento en noviembre 2005.

Durante una entrevista reciente en INSIGHT con Chris Van Vliet, Chavo Guerrero reveló que Eddie Guerrero quería dejar la lucha libre profesional para siempre, unos seis meses antes de su prematura muerte.

“Eddie Guerrero tenía una gran mente para el negocio. Simplemente ya no quería estar en la carretera. Amaba mucho a su familia. Realmente, realmente lo hizo, y quería estar en casa con su familia. Recuerdo que antes de que falleciera, como 6 meses antes, recuerdo que se acercó a mí y me dijo: ‘Ya no quiero estar aquí’. Le dije: ‘¿Qué quieres decir? quiero luchar más’. Le dije: ‘Amigo, déjalo y haz otra cosa’. Se enojó mucho y dijo: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Esto es lo que hacemos. Luchamos’.

Dije: ‘No importa. Su vida familiar es más importante. ¿De qué sirve si estás lejos de tu familia todo el tiempo? Por eso dejé WWE. Mis hijos en ese momento tenían quizás 8 y 11 años, y simplemente no quería que crecieran sin un padre. Yo ya había estado en la carretera durante 20 años. No quería ser esa víctima y divorciarme de la lucha libre y todo eso. Todo por lo que trabajas duro y lo pierdes. No quería divorciarme. No quería que mis hijos crecieran sin un padre. Por eso me fui. Es divertido porque en realidad no recuerdan que me haya ido todo el tiempo”.

Eddie Guerrero es muy respetado en la industria y está siendo honrado últimamente después de que WWE reintrodujera LWO justo antes de WrestleMania 39, con Rey Mysterio a la cabeza, y han continuado con su legado desde entonces.