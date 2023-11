Depende a quien se le pregunte, CM Punk puede pasar por ser la peor persona de la lucha libre profesional. ¿Es esa la opinión que tiene de él Chavo Guerrero? Nada más lejos de la realidad. De hecho, guarda un fantástico recuerdo de su antiguo compañero de vestidor en WWE, según expone en su reciente aparición en el pódcast Cafe de Rene with Rene Dupree.

► Chavo Guerrero, todo bien con CM Punk

«La historia de cuando vencí a CM Punk, él era el campeón en ECW. Él fue muy amable, y la razón por la que comenzamos a trabajar juntos fue porque él fue a ver a Vince McMahon y le dijo: ‘Oye’. Primero, se acercó a mí y me dijo: ‘Oye, Chavo, ¿quieres trabajar en un programa conmigo?’ Yo le respondí: ‘¡Claro que sí!’. Él me dijo: ‘Eddie fue una gran influencia para mí, y creo que podríamos hacerlo muy bien juntos’. Así que fuimos a ver a Vince. Vince lo aprobó y le gustó. Originalmente, esto me lo dijo Chris Jericho, quien estaba bastante arriba. Me dijo: ‘Sabes que originalmente solo se suponía que tendrías un pequeño programa con CM Punk, y cuando llegara el momento de quitarle el título a Punk, se lo darían a Shelton Benjamin. Pero debido a que ustedes dos trabajaron tan bien juntos, te lo dieron a ti. Ese no era el plan original’. Así es como sucedió.

«Me encantó trabajar con Punk. Todo lo que está pasando con él ahora, no estoy allí, no lo veo. Pero cuando trabajamos juntos, no tuve ningún problema. Trabajamos juntos probablemente dos o trescientas veces, o cientos de veces, durante mucho tiempo, durante meses y meses. Nunca tuvimos un problema. Literalmente, ni un solo problema. La mayoría de las veces improvisábamos en el ring, entrábamos y lo dábamos todo. Fue increíble. No tuve problemas con él. Ojalá pudiéramos trabajar juntos de nuevo, eso es cuánto me gustó«.