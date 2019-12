Chávez padre habló del Travieso Arce en uno de sus tuits matutinos.

Desde que anunciaron su «muerte», Julio César Chávez padre ha sido más activo en redes.

Hasta hace gala de su trabajo físico al compartir videos en los que se le ve corriendo.

«10 kilómetros», comenta cada vez que sube un clip de ese tipo.



El de esta ocasión no fue la excepción.

De hecho, Julio subió el video el día 25 de diciembre, pues es bien sabido que los verdaderos campeones no saben de fechas festivas (aunque Julio esté retirado, se ha dedicado a mantener la habilidad) y se lo hace saber sus fanáticos.

Pero además de su mensaje positivo, le envió una dedicatoria al Travieso Arce. Le pidió que se pusiera a entrenar para volver a enfrentarse y que esta vez lo iba a volver a vapulear, que además iba a llevarlo a la clínica.

(La clínica de rehabilitación que fundó el Gran Campeón Mexicano).

Recordemos que hace poco se enfrentaron y entre que se dieron fuerte, que no respetaron el límite de los rounds, que el Travieso hasta perdió la careta y que Julio padre empujó al réferi, pues los ánimos quedaron calientes.

Más aún, cuando Jorge Arce mencionó que dejó que Julio se luciera, que jamás lastimaría a su ídolo.

Aunque tal vez sólo se trate de promoción gratuita para que la gente se interese en un nuevo combate de exhibición entre este par, que principalmente son para ayudar con los gastos de las clínicas de Chávez.

Entonces el Travieso Arce le contestó que así crudo como estaba en ese momento le ganaría, que para la próxima no le tendría piedad y que después no se queje de que se le pasó la mano.

Así como ando ahorita bien crudo 🤮🤢🤒 me alcanza para pegarte una chinga viejito, La neta Fuiste el más Grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora si voy sin Compasión 😳 después no digas que se me paso la Mano 🥊🥊

— Jorge Arce (@TraviesoArce) 25 de diciembre de 2019