Chatri revela detalle de propuesta de ONE a Ngannou

ONE Championship hizo su debut en EE.UU. el pasado viernes por la noche, y el Presidente y CEO de la promoción Chatri Sityodtong estuvo presente para supervisar ONE Fight Night 10 en Colorado.



El anuncio de Sityodtong de que ONE abandonaba la carrera por Francis Ngannou, ex campeón de los pesos pesados de la UFC, ha eclipsado un poco el evento. Ngannou entró en el mercado de agentes libres a principios de este año, y había declarado anteriormente que su decisión en el lado de las MMA de las cosas (el peso pesado sigue persiguiendo un día de pago en el boxeo) se había reducido a la PFL y ONE Championship.

Sityodtong dio algunos detalles sobre cuál habría sido la oferta de ONE durante un encuentro con los medios de comunicación previo a ONE Fight Night 10.

«Le deseo lo mejor a Francis, es un buen tipo, un buen campeón. Es una pena que ONE, que hayamos decidido retirarnos del proceso, pero eso no quita nada a la historia de su vida», declaró Sityodtong cuando se le preguntó por el peso pesado. «Es increíble. Tiene unas artes marciales increíbles, le deseo lo mejor donde quiera que vaya, donde quiera que acabe. Francis es un semental, es un buen tipo. También es muy buen tipo».

En cuanto a lo que ONE Championship estaba dispuesto a ofrecer a «The Predator»,:

«Puedo decir que nuestra oferta incluía, que nunca finalizamos y presentamos, pero mi contrato para él, era una garantía mínima de 20 millones de dólares por dos peleas, y luego más peleas más allá de eso y un montón de otras cosas. Pero como he dicho, no se trataba de dinero, sino de cosas no financieras«.

Sin embargo, en lugar de centrarse en eso, Sityodtong dijo:

«Prefiero centrarme en ‘oye, mira, no funcionó con Francis, pero le deseamos lo mejor, lo mejor’. Es un semental, un buen tipo, le va a ir bien como sea».