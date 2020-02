¿Charly Caruso enamorada de Ángel Garza? Esto es lo que pasó

Ángel Garza venció a Humberto Carrillo hace unas horas en Raw para inclinar un poco la balanza de la rivalidad a su favor. Poco después confirmamos que los dos se enfrentarán nuevamente el lunes que viene, en un combate de duplas en el que estarán acompañados de Andrade y Rey Mysterio, respectivamente. Antes de la lucha de anoche, el luchador mexicano y Zelina Vega concedieron una entrevista a Charly Caruso para aclarar una vez más que su relación es puramente laboral, que no existe ningún interés amoroso entre ambos.

Podría ocurrir, más allá de que ella esté casa y él comprometido en la vida real. Estamos hablando de ficción. Pero parece que no es por ahí por donde van los tiros. Después de la entrevista, Garza besó la mano de Caruso. A nadie llamó la atención este gesto del luchador, no obstante, sí que lo ha hecho la forma en que la entrevistadora reaccionó. No frente a las cámaras de WWE sino en Twitter.

Someone wake me up. Did that just really happen? 😍 I’m the luckiest girl on #Raw 🥰 @wwe

— Charly Caruso // Arnolt (@CharlyOnTV) February 25, 2020