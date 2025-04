Charlotte y Tiffany Stratton se salieron del guión

SmackDown fue acogido por el Allstate Arena de Rosemont, Illinois, en su episodio del 4 de abril. En ese capítulo pasaron muchas cosas, entre ellas un segmento con micrófono en mano entre Tiffany Stratton y Charlotte Flair.

¿Sintieron que fue muy personal? Pues eso pasó porque lo fue y ambas ignoraron el guión asignado a la escena.

Lo anterior según WrestleVotes, quienes usaron su cuenta oficial de X para divulgar lo siguiente.

Charlotte & Tiffany said very little of what was in the rundown for them. Off script quite a bit.

— WrestleVotes (@WrestleVotes) April 5, 2025