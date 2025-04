Charlotte interpretó a asesina serial en película

Charlotte Flair está explorando nuevos caminos fuera del ring. La «Reina» reveló recientemente que participó en una película de terror durante el verano, donde interpretó a una asesina serial conocida como Ms. Perfect.

Durante una firma en vivo organizada por Fanatics, Flair habló sobre su experiencia en Hollywood:

«He incursionado un poco. Me encanta. No sé si alguna vez verá la luz del día, pero hice una película de terror este verano. Interpreté a Ms. Perfect, una asesina serial. No tuve la oportunidad de ser física como en el ring, pero me gustó mucho. Si tengo otra oportunidad similar, dependerá de si encajo o no con el personaje, pero realmente lo disfruté», comentó la luchadora.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre el proyecto, se rumorea que el título del filme es «You Lose You Die». Esta no es la primera incursión de Charlotte en la actuación, ya que anteriormente participó en producciones como Psych: The Movie y Punky Brewster.

► Charlotte Flair luchó por el Campeonato Femenil ante Tiffany Stratton

Flair viene de participar en WrestleMania 41, donde perdió la lucha por el Campeonato Femenil ante Tiffany Stratton demostrando que sigue siendo una de las máximas exponentes del roster.