Charlotte Flair y Jey Uso: ¿Desde cuándo se definieron sus victorias en Royal Rumble?

Han pasado 4 días desde que WWE presentó su premium live event, Royal Rumble y los ganadores de las campales no dejaron indiferente a los aficionados alrededor del mundo.

Recordemos que Jey Uso ganó la campal varonil.

Por otra parte, Charlotte Flair salió victoriosa de la campal femenil.

Lo anterior podría activar el sentido araña de la afición y hacerlos preguntarse, ¿Con cuánta anticipación se planificaron esas victorias?

Pues bien, bajemos a enterarnos.

Según se puede leer en el perfil de X de Viper Reports de PWN, ambas victorias no fueron de último minuto y tienen meses de antelación.

Per @ViperReports, we’re being told Jey Uso was the planned Men’s Royal Rumble winner going as far back as the beginning of January, maybe even a little further to December.

Charlotte Flair was always considered to be returning for gold – as far back as the summer of last year,… pic.twitter.com/grNj8n3ZQ2

— Masked J, of PW Nexus (@PWNReports) February 2, 2025