Charlotte Flair y Becky Lynch han vivido todo tipo de historias tanto juntas como por separado como Superestrellas de la WWE. Ellas fueron dos de las líderes de la Revolución Femenil junto a Bayley y Sasha Banks. Y actualmente continúan en lo más alto de la compañía. De hecho, “The Queen” es la Campeona SmackDown. Y también vivieron muchas aventuras fuera de los encordados, en especial cuando eran amigas, lo cual ya no es así. De ello hablaba no hace mucho el comediante Jeff Dye, ex novio de “Big Time Becks”.

► Charlotte Flair y Becky Lynch casi mueren

Pero ahora dejamos a un lado su relación actual para volver a cuando se llevaban bien para recordar (o descubrir) el accidente de auto en el que casi pierden la vida. No es una historia nueva, probablemente algunos de nuestros lectores la conocerán, pero Becky Lynch la contó nuevamente en su reciente entrevista en That’s What She Said.

“Probablemente fue cuando casi muero. Entonces, en realidad éramos Charlotte y yo, conducíamos de un evento en vivo a otro y estábamos en la carretera. Estamos en Detroit y dos autos pasan a toda velocidad por delante de nosotras y digo: ‘Santo cielo, ese auto casi…’. ¡Boom! Nos chocaron de lado y chocamos contra una pared, luego vamos derrapando. Miro a Charlotte y está cubierta de algo rojo, resulta que era mi comida de la parte trasera del auto, pero pensé que era sangre”.

