Charlotte Flair y Alexa Bliss retienen ante Izzi Dame y Tatum Paxley en NXT Homecoming

La primera gran lucha de NXT Homecoming no pudo tener mayor carga simbólica: después del intercambio entre Triple H, Shawn Michaels y William Regal —tres figuras que en distintas etapas dirigieron NXT—, la división femenil tomó el centro de atención.

Charlotte Flair y Alexa Bliss interrumpieron el segmento, recordando que sin importar quién esté al mando, las mujeres siempre han sido el corazón de la marca. Charlotte evocó el legado de la revolución femenina y Alexa fue tajante: “Si alguien no está de acuerdo, tenemos dos palabras: Suck it”.

► Lucha por el Campeonato de Parejas

La acción se trasladó rápidamente al cuadrilátero, donde las campeonas enfrentaron a The Culling (Izzi Dame y Tatum Paxley, acompañadas por Shawn Spears y Niko Vance). Fue un combate intenso y caótico, con momentos de dominio alternado y la afición entregada.

Dame y Paxley pusieron en aprietos a las monarcas con ataques combinados, pero la experiencia y química de Flair y Bliss terminaron imponiéndose. Tras esquivar un 450 splash y conectar el Sister Abigail, Alexa selló la victoria para que “The Queen” y “Little Miss Bliss” mantuvieran el Campeonato Femenil de Parejas de WWE.

► ¿Qué viene para Charlotte Flair y Alexa Bliss?

Charlotte y Alexa Bliss siguen derrotando rivales y ahora estarán en espera de una nueva pareja de mujeres que intente quitarles los cetros, mientras que las integrantes de The Culling tendrán que poner la mira en otros objetivos.