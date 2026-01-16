Charlotte Flair y Alexa Bliss superan sus tensiones y vencen a Giulia y Kiana James

WWE SMACKDOWN 16 de enero 2026.

Aunque la sombra de la desconfianza las persigue, Charlotte Flair y Alexa Bliss lograron aunar fuerzas en el momento decisivo para imponerse a la formidable pareja de Giulia y Kiana James.

► Momentos clave

La lucha comenzó con un intercambio entre Bliss y Kiana James, pero rápidamente Charlotte Flair tomó el relevo, castigando a James en la esquina. Sin embargo, el momento clave llegó con la entrada de Giulia, la Campeona de los Estados Unidos, quien impactó a Bliss con una serie de patadas voladoras que cambiaron el control del encuentro.

Durante varios minutos, Bliss fue aislada y martirizada por el dúo de Giulia y James, una situación que recordaba la ausencia de Flair la semana pasada, la cual había generado fricción entre ellas. Finalmente, Bliss logró hacer el relevo a una Charlotte Flair sedienta de venganza, quien entró descargando furiosos machetazos al pecho de sus rivales.

La emoción subió cuando Charlotte intentó un moonsault, pero Giulia la esquivó, permitiendo a Kiana James conectar una desnucadora. Giulia remató con un rodillazo, pero Bliss irrumpió justo a tiempo para salvar a su compañera del conteo.

Mientras Alexa Bliss y Kiana James se enredaban en una golpiza fuera del ring, Charlotte Flair resistió el ataque de Giulia dentro del cuadrilátero. Bliss regresó justo en el momento crucial, interceptando a una Kiana James distraída para conectarla con su movimiento final: el devastador Abigail DDT, sellando la victoria para su equipo.

► ¿Y ahora qué?

Esta victoria sirve como un parche temporal para la fracturada relación entre Flair y Bliss. Ganaron, pero la descoordinación y la desconfianza siguen presentes.

