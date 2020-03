Esta semana, Charlotte Flair venció a Bianca Belair en NXT. Un buen paso previo a su enfrentamiento con Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT en WrestleMania 36. Pero todavía queda mucho camino por delante hasta que eso ocurra, por lo que es de suponer que las hostilidades entre estas tres luchadoras van a continuar. Y puede que «The Queen» tenga más historias que contar en la marca amarilla después del magno evento.

► Charlotte Flair vs Simone Johnson, ¿en un futuro?

Cuando hicimos este listado de a quiénes podría enfrentar al 11 veces campeona si se queda a luchar en el show de los miércoles no incluimos a Simone Johnson, por razones obvias. Esta apenas acaba de comenzar su carrera en los encordados y no tendría sentido incluirla cuando hablamos de luchadoras que ahora mismo están en primera plana o cerca de la misma. No obstante, Ric Flair piensa que su hija podría enfrentar próximamente a la hija de The Rock.

El dos veces miembro del Salón de la Fama hizo esta declaración cuando se encontró recientemente con TMZ:

«Estoy seguro de que se les ha pasado por la cabeza. Podrá ocurrir en un futuro y sería fenomenal. Simone es una chica hermosa pero todavía tiene que entrenar mucho y ahora mismo existen muchas grandes estrellas. Simone está llegando y un día estará en esa posición. Si tiene la genética [de The Rock] debería hacerlo de maravilla«.

Y si ambas tuvieran una rivalidad sería enorme que sus dos papás estuvieran presentes con ellas y tuvieran la ocasión de hacer algunas promos. Obviamente, Charlotte no necesita a Ric en este momento de su carrera. Y puede que un día Simone tampoco a La Roca. No obstante, un mano a mano entre las dos luchadoras en «La Vitrina de los Inmortales» con las dos leyendas en sus esquinas sería grandioso.