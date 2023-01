“Estoy rogando porque le he dicho a 100 personas: ‘¿Cómo me olvido de beber agua todo el día?’. Eso es todo lo que me pasó. Me viste. Tomé cinco cervezas justo después. Puedo pensar en muchas cosas que he estropeado y combates y, ya sabes, cosas que cambiaría. Solo sé que podría haber sido oro. Sabes, simplemente estaba deshidratado. No sé cómo pude haber cometido ese error porque sabes cuánto trabajo puse con Lethal. Teníamos todo resuelto, quiero decir, y teníamos mucho más que hacer. Dios, hubiera sido genial”. Así recordaba hace unas semanas Ric Flair un error que cometió en su última lucha, acerca de la cual estuvo hablando recientemente Charlotte Flair en The TODAY Show.

► Charlotte Flair y el adiós de Ric Flair

“Ese fue un día largo. Honestamente, estaba un poco celosa porque estaba como: ‘Oh, quiero ser parte de esto’. He compartido el ring con mi papá, pero no de esamanera. Pero luego, de nuevo, mi esposo tuvo la oportunidad de estar a su lado, y al mismo tiempo, dije: ‘Hombre, desearía que mi hermano pequeño pudiera ver esto’. Luego, mi esposo es un luchador de tercera generación. Fue increíble. Fue perfecto. Pero me refiero a que mi papá podría haber manejado a mi esposo, pero funcionó [risas]”.

► Charlotte Flair y Andrade

La Campeona SmackDown habla en la misma entrevista de su competitividad con su pareja, Andrade.

“Somos competitivos en el gimnasio. Pero lo ayudo con ciertas cosas y él me ayuda con ciertas cosas, así que es lo mejor de ambos mundos. Es un luchador de México, por lo que el estilo de lucha es muy diferente de donde soy yo. Todo sobre el rendimiento y el talento para el espectáculo y el glamour del mismo. Así que combinamos muy bien el uno con el otro”.

