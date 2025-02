Charlotte Flair tras Royal Rumble 2025: «Así de hambrienta estoy»

«The Queen» Charlotte Flair regresó a WWE. Y no fue para saludar pues se llevó la victoria en el Royal Rumble 2025 y luchará por un título en WrestleMania 41. Presumiblemente va a ser contra Tiffany Stratton por el Campeonato Femenino pero a falta de más de dos meses para el gran evento esto todavía no es oficial.

► Primeras palabras tras el regreso

Mientras, nos hacemos eco de las declaraciones de la catorce veces campeona vurante la conferencia de prensa posterior al PLE:

«No quiero realmente ponerme a llorar. Esta ha sido la vez más larga que he estado lejos de ustedes, los fans, desde que comencé en 2012. Me metí en este negocio por mi hermanito. Cuando ocurrió mi lesión de rodilla en diciembre y me dejó fuera, solo pensaba, ‘No puedo irme de esta manera’, y eso me hizo darme cuenta de lo lejos que he llegado, y lo estaba haciendo por él.

«Ver a todos los fans seguir todas mis actualizaciones de lesiones durante el año con la rehabilitación, ‘Te extrañamos, Charlotte. Te amamos, Charlotte’. Como intérprete, a veces te sientes como, ‘¿Aún lo tengo? ¿Para qué voy a regresar? Ya he hecho todo’. Regresar esta noche y ganar el Rumble dos veces, no, regreso para hacerlo todo de nuevo. Así de hambrienta estoy.

«Un pequeño secreto, cuando salí, no podía quitarme la capa. Pensé, ‘Menos mal que recordé cómo luchar porque no puedo quitarme esta capa, ha pasado tanto tiempo’. Se sintió increíble.»