Charlotte Flair: “Todo en el ring de WWE es real”

Charlotte Flair habla de lo que sucede delante y detrás de cámaras en la WWE mientras triunfa en Netflix la serie documental Unreal donde ella es protagonista.

► En palabras de Charlotte Flair

Sobre la serie WWE Unreal en Netflix

«Es increíble porque realmente muestra lo que pasa detrás de escena: desde la sala de guionistas, el ‘gorilla position’, el personal, y un vistazo a todo el talento. Le quita un poco del brillo y la parte glamurosa para mostrar lo que realmente implica hacer esto 52 semanas al año: las emociones, la intensidad, todo.»

Sobre la importancia del equipo tras bambalinas

«Sin un departamento, el resto no funcionaría. Todos son parte fundamental para que las cosas salgan bien. No se trata solo de nosotros los que aparecemos en pantalla, hay muchísima gente trabajando detrás.»

Sobre un día típico antes de un combate en vivo

«Por ejemplo, hoy tengo SmackDown en Newark. Anoche llegué tarde por retrasos en el vuelo, eran las 2 a.m. A veces tengo compromisos con medios, firmas de autógrafos… Si no, trato de ir al gimnasio, ya sea en el hotel o uno local. Luego llego a la arena unas dos horas antes de la llamada, paso por maquillaje, confirmo con quién voy a luchar, si tengo que grabar algo promocional, y después espero mi momento para ensayar o salir al ring. Es un día lleno de movimiento.»

Sobre la exigencia física del wrestling

«Todo lo que pasa en el ring es real, aunque el show se llame Unreal. Hay golpes, moretones, sangre… es parte de esto, pero seguimos adelante.»