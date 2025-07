Charlotte Flair: «Todavía soy una niña»

Charlotte Flair vivió recientemente un momento en WWE que le alegró el año. Más allá de los títulos, de los combates, de los récords… aún es una niña. La luchadora se refiere -durante un video en TikTok (via angelthirlwall)- a los cánticos de «Queremos a Charlotte» escuchados durante el evento premium Evolution.

“Me quedé impactada. Literalmente, cuando empezaron a corear ‘¡Queremos a Charlotte!’, hice un [mira a su alrededor]… ‘¿me están coreando a mí?’

Pensé: ‘No te pongas a llorar en el filo del ring, ¡tienes que hacer el comeback!’

Me hicieron la noche, me hicieron el año. Me hicieron sentir escuchada y vista.

Ha sido un año difícil, y mi regreso no fue como yo lo imaginaba. Especialmente porque todo lo que pensé mientras estuve fuera fue en regresar. Así que escuchar esa ovación y sentir esa pasión hacia mí lo significó todo.

Creo que a veces la gente olvida que la Reina es humana. La Reina tiene días buenos, días malos… Y debajo de toda esa armadura, ese brillo, ese destello y ese glamour, todavía está esa niña que no puede creer que lo logró.

Esa niña que aún trabaja duro, que aún quiere alcanzar metas y sueños.

Fue simplemente… me sentí especial. Esa noche, como intérprete, realmente me hicieron sentir especial.”