Como ganadora del Royal Rumble 2025, Charlotte Flair tiene en su mano la oportunidad de elegir el título de WWE por el que quiere luchar en WrestleMania 41. Los rumores apuntan a que la elegida como su oponente será Tiffany Stratton, la Campeona WWE. En cambio, la Campeona Mundial, Rhea Ripley, casi le ha suplicado que la elija a ella. Así mismo, «The Queen» se presentó en NXT y tuvo sus más y sus menos con la Campeona NXT, Giulia.

► La decisión

Charlotte ha adelantado que estará apareciendo en los distintos programas mientras sopesa la decisión que tomará. Y al término del reciente del territorio de desarrollo añadía además de que quizá no la tome hasta la noche anterior de «The Grandest Stage of Them All». Es interesante apuntar que esa noche previa será el último SmackDown antes del gran show, es decir, la marca donde reina Tiffany.

«Pasé un año y medio aquí entrenando. Toda mi rehabilitación fue aquí, la primera vez que golpeé las cuerdas, que entré al ring, que me familiaricé con las chicas de NXT. Así que volver al lugar donde me formé, donde tuve mi primer combate, donde están mis entrenadores, siempre es algo surrealista. Es importante recordar tus raíces. Definitivamente me dieron una cálida bienvenida, así que lo aprecié mucho.

También tuve la oportunidad de hablar sobre Roxanne y Giulia en el Royal Rumble Femenino porque realmente hicieron un trabajo increíble. No son yo, pero llegarán ahí [risas]. No, en serio, me impresionaron mucho. Se lucieron completamente, y realmente creo que NXT tiene la mejor división femenina del mundo. Creo que cuando llegas a Raw y SmackDown, es otro nivel, un juego completamente distinto. Pero aquí es donde se construyen los cimientos, y ellas lo están haciendo increíblemente bien, así que no podría estar más orgullosa.

Darles la oportunidad de decir: ‘Puede que te elija a ti, o a ti, o a ti’, de eso se trata. Porque la última vez que gané el Royal Rumble Femenino, elegí a la Campeona Femenina de NXT. Así que, ¿quién sabe a quién elegiré esta vez? La decisión es mía.

Aquí está la cuestión: WrestleMania no es hasta abril, así que tengo todo el tiempo del mundo. Me tomaré mi tiempo mientras ustedes esperan. Es en mi tiempo. Puede que ni siquiera elija hasta la noche antes de WrestleMania. Porque tengo el boleto dorado.»