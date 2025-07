Charlotte Flair se ofrece a dos shows fuera de WWE

Charlotte Flair ha tenido siempre como prioridad la WWE pero ya ha hecho apariciones fuera, por ejemplo en Pysch: The Movie o la serie Punky Brewster.

«The Queen» es tremendamente ambiciosa y, como explica en una reciente visita a The Nikki & Brie Show, ya tiene dos nuevas ideas que le gustaría realizar:

“Quiero participar en Dancing With The Stars. Eso, y realmente quiero estar en RuPaul’s Drag Race. Siento que mis atuendos ya están al nivel. Uno de esos está en mi lista de cosas por hacer. Manifestación. Dedos cruzados [por Dancing With The Stars].

RuPaul’s Drag Show también sería muy divertido, simplemente por los atuendos, el glamour, el maquillaje, todo. El personaje de Charlotte Flair encajaría perfectamente ahí. Lo estamos lanzando al universo».